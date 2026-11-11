В России предложили новые гарантии родителям при закрытии детсадов

В России предложили освобождать работающих родителей от трудовых обязанностей с сохранением рабочего места, если детский сад временно перестал принимать детей из-за обстрелов, атак беспилотников или террористической угрозы. Потерянный за время ухода за ребенком заработок предполагается компенсировать специальным государственным пособием. Соответствующие законопроекты внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, пишут "Известия".

В Госдуму 26 октября внесли два взаимосвязанных законопроекта, предусматривающих дополнительные меры поддержки семей с детьми при временном закрытии дошкольных образовательных организаций по соображениям безопасности.

Первый документ №19035-9 предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей 262.3, которая установит гарантии для работающих родителей при приостановлении приема детей в образовательные организации.

Согласно инициативе, работодатель будет обязан по письменному заявлению освободить сотрудника от выполнения трудовых обязанностей на период, когда ребенок не может посещать детский сад. При этом за родителем сохранят его должность, а время вынужденного отсутствия включат в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Кроме того, в этот период предлагается запретить увольнение по инициативе работодателя. Исключениями станут ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Согласно законопроектам, для освобождения от работы родителю потребуется направить работодателю письменное заявление. В документе необходимо будет указать сведения о ребенке, образовательной организации, причине и периоде приостановления приема, отсутствии подходящего временного места и сроке необходимого освобождения от работы.

Причем заявление предлагается разрешить направлять способом, позволяющим установить отправителя и содержание обращения. Уведомить работодателя можно будет непосредственно в день начала освобождения.

Работодатель не сможет требовать предварительного назначения пособия, оформления больничного листа или представления медицинского заключения в качестве условия для освобождения от работы. Для получения государственной компенсации потребуется отдельное заявление в Социальный фонд России.