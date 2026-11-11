Я нашел ошибку
Главные новости:
Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре
Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре
Транспортная прокуратура контролирует задержки в аэропорту Самары
Транспортная прокуратура контролирует задержки в аэропорту Самары
Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО
Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО
Число малых и средних ИТ-компаний в Самарской области выросло
Число малых и средних ИТ-компаний в Самарской области выросло
В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир
В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир
SuperJob запустил бесплатного ИИ-агента для соискателей
SuperJob запустил бесплатного ИИ-агента для соискателей
В Самаре после ДТП иномарка врезалась в металлический забор
В Самаре после ДТП иномарка врезалась в металлический забор
Египет работает над увеличением числа авиарейсов с Россией
Египет работает над увеличением числа авиарейсов с Россией
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.2
EUR 92.4
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Персональные данные

В России предложили новые гарантии родителям при закрытии детсадов

218
В России предложили новые гарантии родителям при закрытии детсадов

В России предложили освобождать работающих родителей от трудовых обязанностей с сохранением рабочего места, если детский сад временно перестал принимать детей из-за обстрелов, атак беспилотников или террористической угрозы. Потерянный за время ухода за ребенком заработок предполагается компенсировать специальным государственным пособием. Соответствующие законопроекты внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, пишут "Известия". 

В Госдуму 26 октября внесли два взаимосвязанных законопроекта, предусматривающих дополнительные меры поддержки семей с детьми при временном закрытии дошкольных образовательных организаций по соображениям безопасности.

Первый документ №19035-9 предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей 262.3, которая установит гарантии для работающих родителей при приостановлении приема детей в образовательные организации.

Согласно инициативе, работодатель будет обязан по письменному заявлению освободить сотрудника от выполнения трудовых обязанностей на период, когда ребенок не может посещать детский сад. При этом за родителем сохранят его должность, а время вынужденного отсутствия включат в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Кроме того, в этот период предлагается запретить увольнение по инициативе работодателя. Исключениями станут ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Согласно законопроектам, для освобождения от работы родителю потребуется направить работодателю письменное заявление. В документе необходимо будет указать сведения о ребенке, образовательной организации, причине и периоде приостановления приема, отсутствии подходящего временного места и сроке необходимого освобождения от работы.

Причем заявление предлагается разрешить направлять способом, позволяющим установить отправителя и содержание обращения. Уведомить работодателя можно будет непосредственно в день начала освобождения.

Работодатель не сможет требовать предварительного назначения пособия, оформления больничного листа или представления медицинского заключения в качестве условия для освобождения от работы. Для получения государственной компенсации потребуется отдельное заявление в Социальный фонд России.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
247
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
653
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
388
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
815
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
9 ноября 2026  11:51
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
473
Весь список