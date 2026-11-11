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Предпринимателям напомнили о налоговых изменениях с 2027 года

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Предпринимателям напомнили о налоговых изменениях с 2027 года

Порог доходов для НДС до конца 2029 года останется на уровне 20 млн рублей, а лимит дохода для патента в 2027 году снизится до 15 млн. В Госдуме также рассматривают законопроект об объединении части доходов для расчета НДФЛ. Об этом 11 ноября «Известиям» рассказала основатель компании «Эльза считает», эксперт по налоговой безопасности Эльза Перепелкина.

«Значимым изменением остается фиксация порога доходов для НДС. Он до конца 2029 года сохранен на уровне 20 млн рублей, что закреплено Федеральным законом №228-ФЗ от 4 июля 2026 года. Это очень хорошая новость для бизнеса: теперь предпринимателям не придется сталкиваться с очередным снижением лимита в 2027 году и не нужно экстренно перестраивать свою финансовую модель под конец года», — отметила она.

Однако если доходы за 2026 год уже превысили или вот-вот превысят 20 млн рублей, с 1 января 2027 года предприниматель становится плательщиком НДС. При этом обязанность по уплате налога возникает не с начала года, а с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения порога: если бизнес перешагнул порог в ноябре, платить НДС он начнет с 1 декабря.

«Если ваш бизнес перешагнет порог дохода в 20 млн рублей уже в середине года, то это совсем не значит, что вам ретроспективно, с начала года, начислят НДС», — пояснила эксперт.

До конца года у предпринимателей есть время выбрать ставку: 5 или 7% без права на вычеты в зависимости от размера дохода либо общую ставку 22% с входящими вычетами по НДС. Также важно проверить, готовы ли договоры к изменению цены из-за НДС и как выстраивать работу с покупателями.

Следующее изменение касается патента. В 2027 году предельный размер дохода для его применения снизится до 15 млн рублей, причем ориентироваться нужно на доходы за 2026 год, а не на действующий в 2026 году лимит в 20 млн. Это значит, что право на патент в 2027 году определяется доходами предыдущего года.

«Если доход предпринимателя в 2026 году составил 16 млн рублей, в 2026-м он спокойно работает по патенту, но в 2027-м работать по нему уже не сможет из-за превышения нового лимита», — пояснила Перепелкина.

При совмещении налоговых режимов, например УСН и ПСН, доходы по обоим режимам суммируются, поэтому индивидуальным предпринимателям стоит заранее просчитать все варианты.

Отдельно эксперт остановилась на законопроекте №617-9, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Документ предлагает объединить часть доходов в общую налоговую базу для расчета НДФЛ по прогрессивной шкале — в частности, дивиденды, проценты по банковским вкладам, доходы от продажи имущества и операций с ценными бумагами.

На практике это может изменить итоговую сумму налога для физических лиц по итогам года. Этот же законопроект предусматривает, что банки станут налоговыми агентами по НДФЛ с процентов по вкладам, а также предлагает увеличить ряд штрафов за нарушение налогового законодательства.

Перепелкина порекомендовала предпринимателям начать налоговое планирование уже сейчас: пересчитать планируемую выручку за 2027 год, проверить право на применение специальных налоговых режимов, просчитать возможную административную нагрузку при появлении НДС и подготовить договоры к изменениям.

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