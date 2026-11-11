Мигрантов в Самарской области обяжут ежемесячно платить взносы за детей

Депутаты Самарской губернской думы на заседании 10 ноября приняли в двух чтениях законопроекты об увеличении платежей для трудовых мигрантов с 2027 года и введении доплаты за иждивенцев, включая детей.

По расчетам областного минтруда, ежемесячный авансовый платеж для иностранцев, работающих по патенту в организациях и у предпринимателей, составит 12 048 рублей. За каждого иждивенца потребуется доплачивать 6024 рубля в месяц. Для работающих у физических лиц, в том числе для домашних нужд, платеж составит 17 068 рублей, а доплата за каждого иждивенца — 8534 рубля.

Также вводятся требования к доходам: на самого работника и каждого прибывшего с ним иждивенца должно приходиться не менее 29 932 рублей в месяц до уплаты фиксированного налога. Несоблюдение этого условия может стать основанием для сокращения срока пребывания, отказа в выдаче или аннулирования разрешительных документов.

Принятые законопроекты направят на подпись губернатору Вячеславу Федорищеву, пишет Самарская газета.