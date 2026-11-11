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Сызранскую организацию обязали освободить земельный участок

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Сызранскую организацию обязали освободить земельный участок

В г. Сызрань организация, осуществлявшая торговую деятельность, использовала для размещения павильонов земельный участок площадь почти 900 кв.м. После истечения срока действия договора с арендодателем фирма не спешила демонтировать торговые конструкции и продолжала осуществлять деятельность по продаже.

Изучив материалы дела, суд постановил освободить земельный участок путем демонтажа нестационарных торговых объектов. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов №2 г. Сызрани.

В связи с тем, что по истечению срока для добровольного исполнения судебного решения организация не освободила участок, сотрудник Службы вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 100 тысяч рублей.

В результате принятых судебным приставом мер торговые объекты были демонтированы и земельный участок освобожден.

 

Теги: Судебные приставы

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