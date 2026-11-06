В Самарской области владелец авто-заправочной станции решил увеличить количество газозаправочного оборудования путем незаконной реконструкции.

Мужчина не обращался в установленном порядке с заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию принадлежащего ему объекта недвижимости и уклонился от представления доказательств, подтверждающих безопасность проведенной реконструкции. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил демонтировать самовольную постройку.

В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы страны и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили владельца участка исполнить решение суда и ликвидировать несанкционированную постройку.