В Самарской области строительная компания смошенничала с получением выплат

В Самарской области строительная компания заключила контракт с несколькими организациями, по условиям которого, подрядчик должен был выполнить работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Директор фирмы подделал документы, связанные с утилизацией строительных отходов, и на основе их получил соответствующие выплаты.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал директора организации виновным по ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», и помимо основного наказания, назначил уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Волжского района возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке. Также должнику было разъяснено, что в случае неисполнения судебного решения, наказание может быть изменено на более строгое.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.