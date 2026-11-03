Детей из самарского детсада № 334 временно переведут в соседний корпус

Ресурсники совместно с управляющей компанией устраняют проблему с отоплением в детском саду № 334, расположенном в многоквартирном доме. Пока воспитанники будут временно посещать соседний корпус дошкольного учреждения, сообщает администрация Самары. В остальных садиках, которые находятся в многоквартирных домах, температурный режим соответствует норме, пишет Самарская газета.

Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин 30 октября проверил, как организовано отопление в школах и детских садах, которые одними из последних вышли на нормативные показатели. По состоянию на 2 ноября температурный режим выровнен во всех школах, учреждениях спорта и дополнительного образования.

— Лично проверяю садики и школы, подключившиеся к теплу одними из последних: проверяем работу отопительных систем и фактическую температуру в помещениях. По итогам выезда убедились, что теплоноситель подается в штатном режиме, а температурный режим соответствует установленным нормам, — рассказал Михаил Малыхин.

Руководители учреждений совместно с ресурсоснабжающими организациями и городским департаментом образования оперативно устраняют возникающие проблемы.

Летом в образовательных учреждениях Самары подготовили системы отопления к новому сезону. Специалисты провели гидравлические испытания и промывку сетей, заменили сопла элеваторов, приборы учета и манометры, частично обновили радиаторы. Кроме того, в 18 школах капитально отремонтировали системы отопления.

— Работы подрядчик выполнил качественно, система без замечаний прошла гидравлические испытания и опрессовку. С 28 октября температура во всех помещениях, в том числе спортивном и актовом залах, соответствует нормативу. Все параметры — циркуляция, давление и температурный режим в классах — находятся на постоянном контроле, в здании комфортно и тепло, — отметил директор школы № 76 города Самары Евгений Подкорытников.