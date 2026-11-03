В Тольятти собственница квартиры поставила на учет 10 иностранцев

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным сотрудников полиции: местная жительница 1987 года рождения, незаконно поставила на миграционный учет 10 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудники органов внутренних дел провели осмотр помещения, опросили соседей и работников управляющей компании, изъяли и изучили документы, направили запросы и получили ответы из различных организаций. Установлено, что квартира не приспособлена и не рассчитана для проживания такого числа людей.

Полицейские выяснили, что женщина работает уборщицей в одной из организаций, а за незаконную постановку на миграционный учет она получила от иностранцев денежное вознаграждение в размере свыше трех тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.