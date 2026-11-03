Названы лучшие этнокультурные музеи России:

Телеканал «Моя Планета» и Ресурсный центр в сфере национальных отношений провели опрос в рамках Года единства народов России, объявленного указом президента Владимира Путина. Зрителям предлагали выбрать этнокультурный музей, который они предпочли бы для знакомства с культурой и обычаями народов России. Опрос проходил в официальных сообществах канала и Ресурсного центра в социальных сетях: пользователям представили десять мест, предварительно отобранных экспертами и редакцией телеканала.

Результаты голосования были подведены ко Дню народного единства. Первое место занял Дом дружбы Республики Дагестан: его хотели бы посетить 16,7% участников опроса. На втором месте Музей природы и человека в Ханты-Мансийске. Третье место с результатом 13,6% у Национального центра удмуртской культуры «Быгы» в Удмуртской Республике.

«Дом дружбы Республики Дагестан, Музей природы и человека в Ханты‑Мансийске и Национальный центр Удмуртской культуры в деревне Старые Быги — яркие примеры того, как пространство становится проводником традиций: здесь бережно сохраняют этнокультурное наследие и одновременно ищут современные форматы, чтобы говорить о нём с разной аудиторией — от детей до туристов. Эти площадки не просто показывают экспонаты: они создают истории, которые укрепляют связь поколений и помогают людям почувствовать многообразие нашей страны, а многие из их экспозиций органично встраиваются в региональные туристические маршруты, становясь точками притяжения и местами настоящего культурного обмена», — комментирует Евгения Михалёва, директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений.

Кроме того, в топ-5 оказались дальневосточные локации: на четвёртом месте Сахалинский областной краеведческий музей — 12,3%, на пятом месте культурно-этнографический комплекс «Ямщицкое подворье» в Республике Саха (Якутия) — 9,5%.

Всего в шорт-лист вошло 10 направлений: