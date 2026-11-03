Самарцы рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки

Почти половина (43%) опрошенных готовы суммарно заплатить до 20 тыс. рублей, еще 37% – в пределах 20-50 тыс. рублей, а каждый пятый выделит из своего бюджета более 50 тыс. рублей на новогодние подарки. При этом почти половина начинает готовить подарки с осени. К таким выводам пришли аналитики бренда SOKOLOV по результатам исследования среди 200 опрошенных из крупных городов России и в том числе Самары.

Большинство** опрошенных планируют дарить своим близким на Новый год путевки на отдых, абонементы спорт или уход за собой – такой вариант выбрали 31% участников опроса. В рейтинг популярных идей также вошли сертификаты на мастер-классы и развлечения (31%), электроника и гаджеты, деньги, кондитерские изделия и съедобные наборы (по 29% соответственно), столько же респондентов готовят подарки своими руками или личной историей, а 24% подарят ювелирные украшения. При этом почти половина (41%) самарцев покупают новогодние подарки осенью. В частности, каждый пятый ищет выгодные акции, 16% рассчитывают на распродажи в «Черную пятницу», а 6% готовятся к празднику с сентября по ноябрь, чтобы избежать крупных разовых трат перед Новым годом.

Лишь седьмая часть самарцев предпочитают заранее договариваться о бюджете новогодних подарков. При этом почти половина (49%) отметили, что почувствовали бы себя некомфортно, если бы получили более дорогую вещь, чем подарили. В частности, каждому четвертому было бы неловко только в случае такого презента от близких, каждый десятый испытал бы стыд в любом случае, а еще 10% – если бы такой подарок сделал малознакомый человек.

Презентами от родных остаются довольны свыше половины (69%) опрошенных, а каждый пятый (22%) продолжил бы пользоваться подарком, даже если он не понравился, и только 20% оставили бы презент на случай, если он пригодится. При этом свыше четверти (29%) передаривают ненужные презенты. Идеальным для себя подарком большинство** самарцев считают технику – ее на Новый год ждут 35% респондентов. Треть опрошенных также призналась, что хотела бы видеть под елкой путевки на отдых, абонементы на спорт или уход за собой, свыше четверти мечтают об аксессуарах, книгах (по 29%) и косметике (31%), а 24% – о ювелирных украшениях и драгоценностях (24%).

Интересно, что для 41% самарцев важнее получить один желанный подарок, чем множество небольших. Еще четверть больше всего хотела бы получить неожиданный сюрприз, а каждый седьмой оценивает проведенное вместе время выше подарков (16%). Каждый десятый признался, что больше всего не хотел бы подарков-сюрпризов, а 8% опрошенных предпочли бы получить много небольших презентов от разных людей.