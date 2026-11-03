Самарцы рассказали, каким видят свой основной источник дохода после выхода на пенсию

В опросе SuperJob приняли участие граждане из города.



На работу или подработку в качестве основного источника доходов в пенсионном возрасте рассчитывают 25% самарцев, еще столько же надеются на государственные выплаты. Личные сбережения планируют использовать 18% опрошенных, средства в негосударственных пенсионных фондах — 3%. На помощь детей полагается лишь 1 из 100, еще 5% выбрали другие варианты.



Женщины чаще мужчин отмечают, что продолжат работать. Мужчины же чаще рассчитывают на личные сбережения.



Респонденты до 35 лет чаще планируют жить на личные сбережения (26%), респонденты от 35 до 45 лет — на средства от подработок (31%), а граждане 45+ рассказали, что их основным финансовым источником будет госпенсия (32%).



Респонденты с высшим образованием чаще ориентируются на работу (30%) и накопления (20%), чем обладатели среднего профессионального образования (20 и 16% соответственно). Выпускники колледжей и техникумов в первую очередь надеются на государственную пенсию (33%).



Горожане с доходом до 100 тысяч рублей в месяц чаще полагаются на госвыплаты (30%), чем те, кто зарабатывает больше (21%). Граждане с зарплатой от 100 до 150 тысяч чаще отмечают, что планируют работать или подрабатывать, будучи на пенсии (30%). Каждый пятый респондент, зарабатывающий от 150 тысяч, надеется на собственные накопления.



Время проведения: 23—27 октября 2026 года