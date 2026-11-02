Каждая четвертая россиянка готова смотреть спорт с мужчиной, не понимая правил

Выучить правила, сходить на стадион и перенести свидание ради важного матча — многие женщины готовы разделить спортивное увлечение партнера, даже если сами далеки от этого. Сервис онлайн знакомств «Мамба» выяснил, на какие компромиссы россияне согласны ради спортивных интересов второй половины.

Правила — не главное

Большинство женщин готовы разделить с мужчиной его интерес к спорту. Так, 73% согласны хотя бы иногда смотреть матчи вместе с партнером: 26% сами любят поболеть и с удовольствием поддержат его увлечение, а 25% составят компанию, если матч особенно важен для мужчины. Еще 23% готовы разделить спортивный вечер, даже если совсем ничего в этом не понимают.

Две трети участниц готовы пойти еще дальше и разобраться в спорте, который нравится партнеру. Больше четверти не против освоить основные правила, чтобы следить за игрой и понимать, когда радоваться (28%). Почти столько же (27%) согласны погрузиться в этот вопрос глубже, но только если мужчина сам будет терпеливо все объяснять. А 11% не видят никаких преград в том, чтобы разобраться во всем самостоятельно.

Что касается мужчин, среди них 73% готовы разобраться в спортивном увлечении партнерши, а почти каждый четвертый (23%) согласен изучить, чем тулуп отличается от акселя. При этом свое хобби они девушке не навязывают. Большинству (55%) не так важно, будет ли она болеть вместе с ними, — это не более чем приятное дополнение к отношениям в целом. Только 6% действительно хотели бы смотреть хотя бы самые важные матчи вдвоем.

Вместе на трибуне

Половина женщин готовы ходить с партнером на матчи. Еще 38% согласны смотреть трансляции дома, а 16% не против даже ездить на игры в другие города. Мужчины же чаще зовут девушку болеть вместе у телевизора (55%). Пригласить даму на стадион готовы 36%, а на выездные матчи — только 4%.

Почти 70% женщин готовы отправиться на стадион уже на первом свидании. 30% даже обрадуются такому предложению — для них это шанс на встречу, которая точно запомнится. Почти столько же (29%) пойдут из любопытства, а 10% согласятся, потому что на таком свидании всегда найдется тема для разговора.

Мужчины осторожнее подходят к этому формату. Пригласить девушку на матч при первой встрече готовы 39%, причем 27% сделают это только в том случае, если она сама любит спорт. Еще 18% оставят стадион для следующих свиданий, а 38% предпочтут место, где можно спокойно поговорить.

Перенести встречу готовы чаще, чем об этом просят

Если свидание совпадет с важной игрой, 38% женщин сами предложат встретиться в другой день. Однако среди мужчин попросить о переносе готовы только 5%.

Остальные участницы скорее подстроятся под спортивное расписание партнера. Треть предложит посмотреть матч вместе, а 19% встретятся после игры. Обидятся на такое стечение обстоятельств лишь 6%, а еще 5% попросят мужчину самому выбрать между свиданием и трансляцией.

Мужчины же в такой ситуации склонны делать выбор в пользу свидания (65%). Так, 28% обещают даже не вспоминать о счете, а 22% признаются, что все же несколько раз заглянут в телефон.

Болеть вместе, но не жить по расписанию команды

Общий интерес к спорту прежде всего дает новые темы для разговоров помимо работы и быта. Это преимущество отметили 43% мужчин и 34% женщин. Еще по 29% считают, что так проще строить совместные планы на выходные. А 28% женщин и 25% мужчин уверены, что радость от победы любимой команды сближает.

Но готовность поддерживать увлечение не означает, что отношения должны зависеть от результатов игр. Чаще всего женщин смущает, если поражение портит мужчине настроение на несколько дней (39%). Еще 28% насторожит привычка планировать отпуск и выходные по календарю матчей.

Для 26% женщин тревожным сигналом станет мужчина, который помнит дни рождения игроков, но забывает ее собственный. И каждой четвертой не понравится, если на билеты он тратит больше, чем на свидания.