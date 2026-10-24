70% самарцев поддерживают запрет продажи вейпов

Идею полного запрета продажи вейпов поддерживают 67% россиян. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



В Мособлдуме обсудили запрет на продажу электронных сигарет. SuperJob следит за динамикой общественного мнения по этому вопросу. Уровень поддержки инициативы о запрете на продажу вейпов стабильно высокий: в августе 2025 года за высказывались 68% респондентов, в ноябре — 69%, сейчас — 67%. Против запрета сегодня 8%. Безразлична проблема 14%. Затруднились оценить инициативу 11%.



Женщины поддерживают запрет заметно чаще мужчин: 70% против 63%. Против запрета выступает каждый восьмой мужчина (12%) и лишь 5% женщин. Мужчинам также чаще, чем женщинам, все равно (16% и 12%).



Больше сторонников запрета среди россиян 35—45 лет (75%) и старше (74%). Среди опрошенных до 35 лет за запрет высказались 53%, среди молодежи больше противников ограничений (15%) и тех, кому все равно (21%).



Чем выше уровень дохода, тем сильнее степень поддержки инициативы: 67% среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц и 78% среди тех, чей доход выше 150 тысяч.

70% самарцев поддерживают запрет, 4% — против. Еще 18% горожан ответили, что им все равно, а 8% затруднились с ответом.



Чаще всего запрет поддерживают в Ростове-на-Дону (73%), Перми (72%) и Казани (71%). Реже — в Екатеринбурге и Красноярске (по 60%), а также Новосибирске (62%), хотя и в этих городах большинство одобряет ограничения. В Москве за запрет высказываются 66% опрошенных, в Московской области — 70%.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 374

Время проведения: 30 августа — 22 октября 2026 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов в общем опросе, по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников