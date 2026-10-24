Прием граждан пройдет в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте

С 26 октября по 7 ноября 2026 года комиссией Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу будет проводиться инспектирование оперативно-служебной деятельности Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

26 октября 2026 г. с 15-00 до 16-30 руководителем инспекторской комиссии в здании Средневолжского ЛУ, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого д. 45, будет осуществляться прием граждан и сотрудников органов внутренних дел.

Записаться на личный прием можно по телефону 8 (846) 333 51 68.