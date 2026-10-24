На железнодорожном вокзале Самары прошло мероприятие «Должник»

ГУФССП России по Самарской области совместно с ЛУ МВД России на транспорте провели на территории железнодорожного вокзала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В рамках него сотрудники Службы и полиции предлагали гостям и жителям областной столицы проверить себя на наличие возбужденных в отношении них исполнительных производств.

Судебные приставы напомнили гражданам о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и следить за ходом исполнительных производств на Госуслугах. Всего возможностью узнать о долгах воспользовалось 10 посетителей железнодорожного вокзала. Должников среди них не оказалось.

ГУФССП России по Самарской области напоминает: проверить себя на наличие задолженности и при наличии оплатить их можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на официальном сайте ФССП России, или посредством портала Госуслуг. Судебные приставы не пишут гражданам о наличии задолженности в мессенджерах, не присылают никаких ссылок на оплату и не просят сообщить какие-либо коды или персональные данные.