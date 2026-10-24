Я нашел ошибку
Главные новости:
13-летний подросток на мопеде врезался в мужчину в Исаклинском районе
13-летний подросток на мопеде врезался в мужчину в Исаклинском районе
2 ноября в «МТЛ Арене» в Самаре пройдут межвузовские соревнования - ежегодный фестиваль «Спартанские игры»
2 ноября в Самаре пройдут межвузовские соревнования - ежегодный фестиваль «Спартанские игры»
В России предложили ввести единый образец удостоверения учителя
В России предложили ввести единый образец удостоверения учителя
В Сызрани наказали родителей подростков, гулявших по железной дороге
В Сызрани наказали родителей подростков, гулявших по железной дороге
70-летний пешеход пострадал в Самарском районе г. Самары
70-летний пешеход пострадал в Самарском районе г. Самары
В Самаре могут ввести налоговый вычет за услуги психологов
В Самаре могут ввести налоговый вычет за услуги психологов
Два дома и гараж сгорели в Самарской области
Два дома и гараж сгорели в Самарской области
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.54
-0.59
EUR 90.24
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На железнодорожном вокзале Самары прошло мероприятие «Должник»

186
На железнодорожном вокзале Самары прошло мероприятие «Должник»

ГУФССП России по Самарской области совместно с ЛУ МВД России на транспорте провели на территории железнодорожного вокзала оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В рамках него сотрудники Службы и полиции предлагали гостям и жителям областной столицы проверить себя на наличие возбужденных в отношении них исполнительных производств.
Судебные приставы напомнили гражданам о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и следить за ходом исполнительных производств на Госуслугах. Всего возможностью узнать о долгах воспользовалось 10 посетителей железнодорожного вокзала. Должников среди них не оказалось.
ГУФССП России по Самарской области напоминает: проверить себя на наличие задолженности и при наличии оплатить их можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на официальном сайте ФССП России, или посредством портала Госуслуг. Судебные приставы не пишут гражданам о наличии задолженности в мессенджерах, не присылают никаких ссылок на оплату и не просят сообщить какие-либо коды или персональные данные.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У самарца конфисковали авто за пьяную езду
23 октября 2026, 09:19
У самарца конфисковали авто за пьяную езду
В ходе проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и поведение, не соответствующее... Происшествия
349
Самарец заплатит за удар оппонента бутылкой по голове
22 октября 2026, 09:40
Самарец заплатит за удар оппонента бутылкой по голове
Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму. Происшествия
415
Самарец выплатил штраф за фиктивную постановку на учет иностранца
21 октября 2026, 09:27
Самарец выплатил штраф за фиктивную постановку на учет иностранца
Житель Самарской области фиктивно поставил на учет иностранного гражданина, приехавшего в Россию. Происшествия
411
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
275
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
475
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
476
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
559
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
826
Весь список