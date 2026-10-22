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Самарец заплатит за удар оппонента бутылкой по голове

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Самарец заплатит за удар оппонента бутылкой по голове

Между двумя жителями областной столицы возник конфликт. В ходе перепалки один из мужчин нанес другому удар по голове стеклянной бутылкой. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал нанесшего удар мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 2 года условно, а также присудил взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам Советского района г. Самары.
В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения в отношении мужчины вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату и на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей.
В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда в пользу потерпевшего взыскана в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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