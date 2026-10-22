МВД сообщило о схеме обмана родителей с поддельными голосами учителей

Мошенники начали использовать нейросети, чтобы подделывать голоса учителей и выманивать у родителей школьников деньги. Об этом 22 октября сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что главная опасность состоит в том, что голос звонящего может быть практически идентичен настоящему. Мошенники под предлогом срочной проблемы пытаются выманить у родственников школьников не только деньги, но и коды из СМС для входа в различные сервисы, в том числе государственные.

Полицейские рекомендуют не выполнять просьбы сразу, даже если звонящий представляется педагогом. Следует прервать разговор и самостоятельно связаться с учителем или классным руководителем. Также можно уточнить у других родителей, получали ли они подобные обращения.