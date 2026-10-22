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16 наград федерального, регионального и городского уровней вручено муниципальным служащим Самары

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16 наград федерального, регионального и городского уровней вручено муниципальным служащим Самары

В администрации Самары в ходе оперативного совещания вручили 16 наград федерального, регионального и городского уровней. Муниципальных служащих поздравил первый заместитель главы города Михаил Малыхин.

«Каждый из награжденных на своем месте выполняет поставленные задачи и вносит вклад в общее дело. Эта ежедневная работа делает город удобным и устойчивым: исправно работает инфраструктура, вовремя решаются вопросы жителей, развиваются территории, – подчеркнул первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин. – Особо ценно, что рядом с опытными наставниками сегодня работают и молодые специалисты. Опытные коллеги передают им не только знания, но и отношение к делу — ответственность, внимание к деталям, уважение к людям. Желаю новых достижений и результатов труда на благо Самары!»

За заслуги в развитии местного самоуправления Благодарностью Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления награждена первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. Благодарность Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие дорожной отрасли вручена главному специалисту сектора контрактного обеспечения Департамента городского хозяйства и экологии Елене Сапрыкиной.

Четверо сотрудников Департамента городского хозяйства и экологии — специалист по делопроизводству и работе с обращениями граждан, специалисты финансового обеспечения и технического надзора — были отмечены Почетными грамотами III степени и нагрудными знаками Главы городского округа Самара за безупречный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие городской инфраструктуры. Заместителям руководителей подразделений департамента вручены Благодарственные письма главы городского округа Самара.

Семь человек были удостоены Почетных знаков городского округа Самара «За службу в органах местного самоуправления городского округа Самара» за 15 и 20 лет выслуги. Среди них — сотрудники Департамента финансов, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, Департамента градостроительства и Администрации Красноглинского района: специалисты по опеке и попечительству, градостроительной деятельности, управлению земельными участками, архитектуре, информационным системам, финансам и муниципальным закупкам.

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