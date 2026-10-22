ранним утром в Шенталинском районе горели надворные постройки

Сегодня в 04:55 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Шентала на улице Вокзальной.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 60 квадратных метров.

В 05:02 пожар был локализован, а через 7 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В 06:52 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава, 2 единицы техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. На тушение были поданы 2 ствола «Б».

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"