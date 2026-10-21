В Челно-Вершинском районе ликвидирован пожар на площади 600 квадратных метров

20 октября в 18:16 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что около реки Челнинка, не доезжая села Озерки, в овраге горит сухая трава.

На место пожара была направлена пожарно-спасательная часть № 112 Отряда № 42.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 600 квадратных метров.

Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б» и 2 пожарных ранца. Локализация пожара была объявлена в 18:56 и полная ликвидация пожара произошла в 19:32.

На пожаре пострадавших нет.

Причина на данный момент устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"