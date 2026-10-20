В Октябрьске ликвидирован природный пожар

Сегодня в 14 часов 5 минут в пожарно-спасательную часть № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании сухой травы на улице Прибрежной.

К месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 в составе 4 человек.

По прибытии установлено, что горят сухая трава и листья на площади 100 квадратных метров. На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б» и уже в 14 часов 43 минуты была объявлена полная ликвидация последствий пожара.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причина на данный момент устанавливается.

Фото: пресс-служба ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»