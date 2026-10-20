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В Самаре отметили Всероссийский день лицеиста

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19 октября в Самаре прошли мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню лицеиста.

19 октября в Самаре прошли мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню лицеиста. Праздник отмечается ежегодно и в этом году посвящен 215-летию Царскосельского лицея, где обучался русский поэт Александр Пушкин и другие известные выпускники.

В школе № 35 при поддержке Пушкинского общества города Самары для учащихся провели урок каллиграфии «Волшебное перо». Школьников познакомили с основами красивого письма, ребята смогли написать строки из произведений А.С. Пушкина пером и чернилами.

«В течение года мы ведем большую просветительскую работу. Рассказываем детям и школьникам о русском языке, о том, какой вклад в его развитие внес Александр Сергеевич Пушкин, о местах в Самаре, связанных с именем поэта. Это сквер и улица Пушкина в Ленинском районе, Дворец культуры железнодорожников. С поэтом связана и знакомая многим школьникам «Пушкинская карта». В память об Александре Сергеевиче три раза в год пушкиноведы собираются у его памятника — в день рождения, в день памяти и в день лицеиста», – поделился председатель Пушкинского общества города Самары Александр Фомин.

В Самарском государственном институте культуры при участии студентов из восьми учебных заведений города состоялся открытый микрофон «Свободная лира», где прозвучали как произведения Александра Пушкина, так и собственные сочинения на литературные темы. В Самарском медико-техническом лицее к праздничной дате прошел лицейский бал: ученики 8 классов исполнили восемь классических танцев, предварительно изучив их историю, после чего получили первые лицейские билеты. В лицее «Технический» в лицеисты торжественно посвятили первоклассников.

«День лицеиста — особый праздник для нашей большой семьи из 1235 учеников. В этот день мы вспоминаем знаменитые пушкинские строки о Царскосельском лицее: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» – ведь и у нас создано настоящее лицейское братство. Сегодня первоклассники пополнили его ряды, уверена, каждого из них ждет своя лицейская история — с верными друзьями, интересной учебой и первыми победами», – сказала заместитель директора лицея «Технический» Ирина Крутова.

Также активисты Пушкинского общества города Самары возложили цветы к памятнику поэту в сквере имени А.С. Пушкина. Во входной зоне железнодорожного вокзала все желающие могли посетить «Пушкинский экспресс» с концертной программой и мастер-классом по каллиграфии.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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