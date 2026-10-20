Педагог из Новокуйбышевска завоевал два «золота» на Всероссийском турнире по метанию ножа

С 15 по 19 октября в Рязани прошли Всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа «Есенинский турнир». Турнир собрал более 100 спортсменов из 23 регионов России.

Самарскую область представлял Игорь Федореев - учитель физической культуры, руководитель спортивного клуба «БАРС» Боевого братства при Доме молодёжных организаций, ветеран боевых действий и участник СВО.

Дебют оказался триумфальным: Игорь завоевал две золотые медали на дистанциях 6 и 8 метров.

Этот результат подтверждает высокий уровень развития спорта в Новокуйбышевске и силу духа наших ветеранов, которые защищают интересы страны и на передовой, и на спортивных площадках.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области