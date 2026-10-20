В Самаре состоится юбилейный, десятый полумарофон Забег Патриотов «В беге мы едины»

4 ноября в Самаре, на территории лыжной базы «Чайка», состоится юбилейный, десятый полумарофон Забег Патриотов «В беге мы едины», посвящённый Дню народного единства. Он объединит опытных спортсменов, любителей бега и самых юных участников на дистанциях от 300 метров до 21,1 км. (0+)



В программе — полумарафон на 21,1 км, забеги на 5 и 10 км, личный и корпоративный зачеты на дистанции 2,5 км, «Забег патриотов» на 1 км, детские забеги на 300 и 600 м для участников от 1 года до 10 лет, инклюзивный забег на 600 м, эстафета 4 × 1 км и северная ходьба на 2,5 и 10 км. Начало в 09:00.



Зарегистрироваться можно на платформе RussiaRunning: https://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyPolumarafonVbegemyedinygSamara2026



Стартовые пакеты будут выдавать в ТЦ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81Б, 1-й этаж) 2 ноября с 15:00 до 21:00 и 3 ноября с 11:00 до 20:00. Иногородние участники смогут получить их 4 ноября с 08:00 в пресс-центре лыжной базы «Чайка».

Фото: пресс-служба администрации Самары