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Жители Тольятти и сёл Ставропольского района делают прививки от гриппа в мобильном пункте

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В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов.

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов. Специалисты Ставропольской центральной районной больницы работают в местах массового скопления людей, чтобы сделать прививку максимально доступной для жителей района и соседних городов.

Мобильный комплекс несколько дней находился на площади у торгового центра «Парк Хаус». За время работы там было привито более 200 человек.

«Наша главная цель — сделать вакцинацию максимально удобной. Не у каждого есть время и возможность посетить поликлинику, поэтому мобильный комплекс позволяет сделать прививку буквально по пути домой или на работу. Совместно с администрациями поселений и руководителями предприятий мы охватываем как можно больше людей и прилагаем все усилия для защиты населения от сезонных заболеваний», - подчеркнул главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов.

Также мобильный комплекс работал в селе Подстёпки, где вакцинировались 52 человека и в селе Ягодное, где прививку сделали 45 человек.

В регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте минздрава clck.ru/3W6DpG. Также работают более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Это позволяет пройти вакцинацию без отрыва от работы или учёбы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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