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Здоровье груди и профилактика рака: в Самаре проходит акция «Розовый октябрь»

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Проект «Неделя здоровья груди» благотворительного фонда «Дальше» впервые проходит в Самаре в рамках тематического месяца «Розовый октябрь».

Проект «Неделя здоровья груди» благотворительного фонда «Дальше» впервые проходит в Самаре в рамках тематического месяца «Розовый октябрь». С 12 октября 150 человек прошли профилактические осмотры в рамках акции.

Осмотры проводят врачи-онкологи центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) медицинских учреждений Самарской области. Акция проходит на площадке ТРК «Космопорт» при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

Проверить здоровье в рамках акции можно ежедневно до 18 октября включительно с 10.00 до 23.00 (ТРК "Космопорт", атриум). Пройти профилактический осмотр могут все желающие старше 18 лет.

15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, к акции присоединились специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера. Врачи напомнили посетителям о важности регулярных обследований и раннего выявления заболевания.

«Рак молочной железы - одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Регулярные обследования позволяют выявить изменения на ранней стадии и своевременно начать лечение. Важно не ждать появления жалоб, а находить время для профилактических осмотров», - отметила заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Татьяна Золотарева.

Представитель Благотворительного фонда «Дальше» Елена Мадунц подчеркнула, что главная задача проекта - напомнить о необходимости регулярных обследований и показать, что визит к специалисту не требует много времени, но может помочь сохранить здоровье и жизнь.

В рамках акции организована фотовыставка, посвященная историям женщин, прошедших лечение. В онкодиспансере также состоялся танцевальный флешмоб с участием волонтеров Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной. Он стал знаком поддержки пациенток и напоминанием о том, как важны внимание, участие и поддержка близких во время лечения.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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