Делегация Самарской области посетила с рабочим визитом Луганскую Народную Республику

Официальная делегация Самарской области во главе с министром промышленности и торговли региона Денисом Гурковым и руководителями самарских производственных предприятий посетила с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Поездка организована по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в рамках расширения межрегионального партнерства и интеграции новых территорий в единое экономическое пространство России.

Ключевым событием визита стала рабочая встреча с Первым заместителем Председателя Правительства ЛНР Юрием Говтвиным. Стороны обсудили стратегические направления торгово-экономического взаимодействия, совместное укрепление промышленного потенциала и создание долгосрочных кооперационных цепочек между предприятиями двух регионов.

В Министерстве промышленности и торговли ЛНР состоялись масштабные переговоры. Представители ведомства представили гостям производственные мощности региона, преференции для участников свободной экономической зоны, логистические возможности и перспективные инвестиционные площадки.

Среди ключевых приоритетов совместной работы стороны выделили:

сотрудничество самарских компаний с литейными предприятиями и производителями трубопроводной арматуры Луганщины;

возможность локализации производств и крупноузловой сборки самарских предприятий на территории республики;

организацию ответного рабочего визита делегации ЛНР в Самару для изучения практического опыта внедрения инноваций и промышленных стандартов.

Также в Луганске прошла совместная рабочая встреча с участием руководства Министерства строительства и ЖКХ ЛНР. Республиканские ведомства и предприятия проявили высокий практический интерес к продукции самарских заводов, особенно востребованной при восстановлении жилья и производственной инфраструктуры:

- системам очистных сооружений для промышленных предприятий, многоквартирных жилых комплексов и муниципалитетов;

- электротехническому оборудованию и трансформаторам для надежного электроснабжения цехов и жилых кварталов;

- специализированной гидроизоляционной и гидротехнической бентонитовой глине для строительного сектора;

- автокомпонентам, запчастям и сервисному обслуживанию транспорта.

В ходе диалога представители ЛНР рекомендовали самарским промышленникам открыть сборочные производства или филиалы в республике. Это позволит воспользоваться преференциями регионального законодательства, согласно которому не менее 25% используемой при строительстве продукции должно закупаться у местных производителей.

Кроме того, энергосбытовые и сервисные компании ЛНР выразили прямую готовность заключить дилерские и агентские договоры для продвижения и реализации самарской продукции на рынке региона.

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:

«По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы выстраиваем системное взаимодействие с нашими историческими регионами. Наша главная задача — перевести взаимный интерес в практическую плоскость: реальные заказы, загрузку мощностей и создание совместных производств.

Предприятия Луганской Народной Республики и Самарской области не конкурируют, а взаимно дополняют друг друга. Самарские производители готовы оперативно закрывать потребности республики в качественных промышленных товарах, а условия свободной экономической зоны ЛНР открывают перед нашим бизнесом отличные перспективы для масштабирования».

По итогам визита стороны начали подготовку практического сотрудничества, включающего дальнейшее заключение соглашений, связанных с выстраиванием кооперационных связей промышленных предприятий двух регионов.

Фото: минпромторг СО