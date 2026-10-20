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Делегация Самарской области посетила с рабочим визитом Луганскую Народную Республику

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Самарская область и Луганская Народная Республика договорились о промышленной кооперации и локализации производств.

Официальная делегация Самарской области во главе с министром промышленности и торговли региона Денисом Гурковым и руководителями самарских производственных предприятий посетила с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Поездка организована по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в рамках расширения межрегионального партнерства и интеграции новых территорий в единое экономическое пространство России.
Ключевым событием визита стала рабочая встреча с Первым заместителем Председателя Правительства ЛНР Юрием Говтвиным. Стороны обсудили стратегические направления торгово-экономического взаимодействия, совместное укрепление промышленного потенциала и создание долгосрочных кооперационных цепочек между предприятиями двух регионов.
В Министерстве промышленности и торговли ЛНР состоялись масштабные переговоры. Представители ведомства представили гостям производственные мощности региона, преференции для участников свободной экономической зоны, логистические возможности и перспективные инвестиционные площадки.
Среди ключевых приоритетов совместной работы стороны выделили:
сотрудничество самарских компаний с литейными предприятиями и производителями трубопроводной арматуры Луганщины;
возможность локализации производств и крупноузловой сборки самарских предприятий на территории республики;
организацию ответного рабочего визита делегации ЛНР в Самару для изучения практического опыта внедрения инноваций и промышленных стандартов.
Также в Луганске прошла совместная рабочая встреча с участием руководства Министерства строительства и ЖКХ ЛНР. Республиканские ведомства и предприятия проявили высокий практический интерес к продукции самарских заводов, особенно востребованной при восстановлении жилья и производственной инфраструктуры:
- системам очистных сооружений для промышленных предприятий, многоквартирных жилых комплексов и муниципалитетов;
- электротехническому оборудованию и трансформаторам для надежного электроснабжения цехов и жилых кварталов;
- специализированной гидроизоляционной и гидротехнической бентонитовой глине для строительного сектора;
- автокомпонентам, запчастям и сервисному обслуживанию транспорта.
В ходе диалога представители ЛНР рекомендовали самарским промышленникам открыть сборочные производства или филиалы в республике. Это позволит воспользоваться преференциями регионального законодательства, согласно которому не менее 25% используемой при строительстве продукции должно закупаться у местных производителей.
Кроме того, энергосбытовые и сервисные компании ЛНР выразили прямую готовность заключить дилерские и агентские договоры для продвижения и реализации самарской продукции на рынке региона.
Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:
«По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы выстраиваем системное взаимодействие с нашими историческими регионами. Наша главная задача — перевести взаимный интерес в практическую плоскость: реальные заказы, загрузку мощностей и создание совместных производств.
Предприятия Луганской Народной Республики и Самарской области не конкурируют, а взаимно дополняют друг друга. Самарские производители готовы оперативно закрывать потребности республики в качественных промышленных товарах, а условия свободной экономической зоны ЛНР открывают перед нашим бизнесом отличные перспективы для масштабирования».
По итогам визита стороны начали подготовку практического сотрудничества, включающего дальнейшее заключение соглашений, связанных с выстраиванием кооперационных связей промышленных предприятий двух регионов.

 

Фото:   минпромторг СО

Теги: Самара

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