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Россиянам назвали максимальную продолжительность больничного

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Россиянам назвали максимальную продолжительность больничного

Максимальная продолжительность непрерывного больничного в России составляет 10 месяцев, а при лечении туберкулеза — 12 месяцев. Об этом 19 октября сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

«Общий срок ограничен 10 месяцами с даты начала нетрудоспособности, а при лечении туберкулеза — 12 месяцами», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

При первичном обращении врач может выдать больничный максимум на 15 календарных дней. Если пациенту требуется более длительное освобождение от работы, вопрос о продлении рассматривает врачебная комиссия.

Выплаты по больничному полагаются за весь период нетрудоспособности. Их начисляют до тех пор, пока человек не восстановится или ему не установят инвалидность.

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