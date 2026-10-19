Россиянам назвали максимальную продолжительность больничного

Максимальная продолжительность непрерывного больничного в России составляет 10 месяцев, а при лечении туберкулеза — 12 месяцев. Об этом 19 октября сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

«Общий срок ограничен 10 месяцами с даты начала нетрудоспособности, а при лечении туберкулеза — 12 месяцами», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

При первичном обращении врач может выдать больничный максимум на 15 календарных дней. Если пациенту требуется более длительное освобождение от работы, вопрос о продлении рассматривает врачебная комиссия.

Выплаты по больничному полагаются за весь период нетрудоспособности. Их начисляют до тех пор, пока человек не восстановится или ему не установят инвалидность.