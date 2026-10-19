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В г. Отрадном открылась молодежная карьерная точка

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В г. Отрадном открылась молодежная карьерная точка

В Отрадном начала работу «Карьерная точка» Кадрового центра «Работа России» – специализированное пространство, призванное помочь молодым людям определиться с интересами и наметить карьерный путь. Теперь молодые люди смогут получать консультации и участвовать в мероприятиях по выбору профессии прямо в центре города.

Участников открытия приветствовал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин и заместитель Главы городского округа по социальным вопросам Людмила Гришина.

«Работа с молодежью приоритет Кадрового центра Самарской области. Открываем уже четвертую карьерную точку в регионе. Профориентация это фундамент карьеры, а карьерные точки помогают ребятам погрузиться в профессии и почувствовать себя частью экономики региона. Молодежь сегодня креативная, скучные лекции не работают. Нужен интерактив: с помощью VR-технологий школьники примеряют разные профессии. Карьерные точки открыты для 8-11 классов, чтобы еще в школе определиться с будущей профессией и учебным заведением», — отметил директор Кадрового центра «Работа России» занятости Самарской области Александр Митюхин.

В день открытия для ребят провели насыщенную программу. Психолог рассказала, как определиться с профессией. В рамках квиза и настольной игры школьники узнали о профессиях прошлого и будущего. С помощью VR-очков смогли виртуально попробовать себя в различных специальностях.

«Молодежные карьерные точки сейчас необходимы. Много молодых людей и подростков не знают, куда им идти учиться и что делать после школы, и такие мероприятия позволяют им это выяснить. Мне очень понравился интерактивный формат. Сегодня я определилась с моей будущей профессией», – поделилась ученица 10 класса ГБОУ гимназия «Образовательный центр "Гармония"» Диляра Утарова.

Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области. Он направлен на то, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный первый шаг в профессии.

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