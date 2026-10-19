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Налоговый вычет за жилье предложили увеличить до 8 млн рублей

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Налоговый вычет за жилье предложили увеличить до 8 млн рублей

Лимит налогового вычета при покупке квартиры, зафиксированный на уровне 2 млн рублей, устарел и не отражает реальных цен на жилье. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко («Справедливая Россия»).

По его мнению, потолок следует поднять до 8 млн рублей.

«Что касается налогового вычета, напрямую к выбору между первичкой и вторичкой он не относится: его можно получить при покупке жилья в обоих сегментах. Но сам лимит в 2 млн рублей давно не соответствует реальной стоимости квартир. Наша фракция уже предлагала увеличить его до 8 млн рублей. Это отдельная мера поддержки, которая могла бы заметно снизить расходы семьи на покупку жилья», — приводит его слова агентство.

Действующие ограничения введены с 2014 года. Сегодня максимум имущественного вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей — по процентам за ипотеку. При ставке НДФЛ 13% покупатель может вернуть 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно. Право на вычет дается один раз в жизни: при покупке жилья — пока не будут получены все 260 тыс. рублей, вне зависимости от числа квартир, а по ипотечным процентам — до получения 390 тыс. рублей, но только по одному объекту недвижимости, пишет Финансы Mail.

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