Более 82 тысяч детей привились от гриппа в Самарской области

Прививочная кампания продолжается в Самарской области. По данным регионального минздрава, с ее начала от гриппа уже вакцинировались более 450 тысяч жителей губернии, в том числе свыше 82 тысяч детей.

«Запланированная осенью вакцинация от гриппа – это осознанная забота о своем здоровье и самая эффективная мера профилактики вирусных инфекций в период сезонной заболеваемости», – напомнила руководитель управления организации первичной помощи и профилактики минздрава Самарской области Элла Малютина.

Всего в Самарскую область привезли более 700 тысяч доз вакцины от гриппа. И еще более 1,2 миллионов доз поставят в этом сезоне, сообщили в региональном минздраве. В первую очередь, на прививку приглашают тех, кто находится в зоне риска: пожилых людей, детей в возрасте от полугода, беременных, пациентов с хроническими заболеваниями, специалистов, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, пишет Самара-КП.