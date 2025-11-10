1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа

Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди более чем 175 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре прошел первый межрегиональный инклюзивный турнир по кикбоксингу 
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа

10 ноября 2025 10:45
180
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа

Вирусные инфекции особенно опасны для пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей. У этих групп населения вирус может вызвать обострение имеющихся болезней и тяжелые осложнения.

На данный момент более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа, среди которых порядка 370 тысяч — детское население. Это порядка 40% от численности населения региона.

Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжёлого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон.

Чтобы избежать заражения, в первую очередь, необходимо соблюдать правила личной гигиены. При наличии острых симптомов вирусных инфекций, включая высокую температуру, не следует заниматься самолечением, важно обратиться к специалистам для обследования и получения медицинской помощи.

Информацию о наличии вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации.

 

 

Теги: В центре внимания Вакцинация

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025, 14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Вакцинацию против гриппа проводят ежегодно, состав вакцин обновляется каждый год и соответствует циркулирующим штаммам гриппа. Здравоохранение
1048
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
07 октября 2024, 14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
На сегодняшний день вакцинацию прошли более 727 тысяч жителей региона, из них свыше 125 тысяч детей. Здравоохранение
3527
18 января 2024, 11:57
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
В 2023 году в регион были поставлены федеральные партии вакцин для профилактики гриппа - 1 млн 450 тысяч доз. Здравоохранение
3316
Здравоохранение
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
10 ноября 2025  11:29
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
271
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
180
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
9 ноября 2025  15:53
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
656
Это порядка 40% от численности населения региона.
8 ноября 2025  16:13
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
1111
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
7 ноября 2025  13:46
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
1066
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
7 ноября 2025  11:09
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
1186
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
7 ноября 2025  10:12
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
982
Транспорт позволяет повысить мобильность медицинского персонала и оперативность оказания помощи.
6 ноября 2025  13:28
Медработники Красноярской больницы оказывают неотложную помощь на новых автомобилях
988
Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.
5 ноября 2025  22:49
Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении
1016
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
5 ноября 2025  19:36
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
1089
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15561
Весь список
В центре внимания
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
131
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
152
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
170
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
359
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
177
Весь список