В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа

Это 800 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа у детей и взрослых, которые приобретены за счет федерального и областного бюджета. В ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.

«В Самарскую область в полном объеме поступили федеральные партии вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей – 1,6 млн доз. Кроме этого закупили около 300 тысяч доз вакцины за счет областного бюджета. Планируем охватить вакцинацией не менее 60% жителей Самарской области и 75 % — из группы риска. Это наше старшее поколение, пациенты с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины. Именно у этих категорий фиксируются осложненное течение инфекции, госпитализации и тяжелые последствия», — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Вакцинацию против гриппа проводят ежегодно, состав вакцин обновляется каждый год и соответствует циркулирующим штаммам гриппа. Напомним, после перенесенного ОРВИ прививку от гриппа можно сделать через 2-3 недели после выздоровления

«Прививочная кампания проходит активно — вакцинацию уже прошли свыше 900 тысяч жителей региона. Но важно продолжать такими же темпами, чтобы сформировать иммунную прослойку в обществе и предупредить широкое распространение вирусных инфекций, — отметил руководитель ведомства. – Призываю всех, у кого нет противопоказаний, обязательно в ближайшее время запланировать посещение прививочного кабинета и защититься от болезни».

Уточнить информацию о графике работы прививочных пунктов и наличии вакцин можно на сайте ведомства.