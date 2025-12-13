Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период

Для большинства здоровых людей комфортной дневной нормой являются 2–4 мандарина. При активных физических нагрузках, когда потребность в углеводах и витаминах повышена, допустимо увеличить порцию до 4–6 штук, но только с учетом общей калорийности рациона. Об этом «Известиям» 13 декабря рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Людям с диабетом, нарушениями углеводного обмена или заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно индивидуально согласовывать количество с врачом, которое чаще всего ограничивается 1–2 мандаринами за один прием пищи», — уточнил он.

Как пояснил специалист, один мандарин содержит около 40–60 ккал и 8–12 г углеводов, что делает его быстрым источником энергии и витамина C. Умеренное потребление в рамках нормы обеспечивает организм полезными веществами и клетчаткой, не создавая избыточной сахарной нагрузки. Однако регулярное превышение этой дозы может привести к нежелательным последствиям: скачкам уровня глюкозы в крови, которые вызывают чувство усталости после резкого подъема сахара, что особенно критично при снижении веса или инсулинорезистентности. У чувствительных людей избыток витамина C иногда провоцирует расстройство желудка, а цитрусовая кислота способна усиливать изжогу и раздражение слизистой.

В режиме тренировок мандарины можно использовать как легкий перекус перед занятием: один цитрус за полчаса до нагрузки дает быстрый энергетический заряд. После тренировки они хорошо сочетаются с белковыми продуктами, такими как творог, йогурт или протеин, помогая восполнить запасы гликогена. В обычные дни их стоит комбинировать с орехами или греческим йогуртом для сбалансированного перекуса, но важно помнить, что это фрукты, а не замена овощам. При наличии диабета, беременности с нарушениями углеводного обмена или повышенной кислотности желудка контроль за порциями должен быть особенно строгим.

«Мандарины являются отличным витаминным и энергетическим продуктом, который способствует восстановлению после физической активности и хорошо вписывается даже в низкокалорийный рацион при условии учета углеводов. Оптимальная дневная порция для большинства остается в пределах 2–4 штук, а превышать ее стоит только при четком понимании своих целей и состояния здоровья», — заключил Брабечан.