Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Соревнования прошли среди юношей и девушек 9-10 лет.
В Тольятти завершились региональные соревнования «Звездочки Тольятти-4» по теннису
Девочка госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
14-летняя девочка на переходе попала под колеса автомобиля  Nissan в Тольятти
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
14 декабря в регионе ночью, ожидается очень сильный снег, днем сильный ветер, метель
Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Для большинства здоровых людей комфортной дневной нормой являются 2–4 мандарина. При активных физических нагрузках, когда потребность в углеводах и витаминах повышена, допустимо увеличить порцию до 4–6 штук, но только с учетом общей калорийности рациона. Об этом «Известиям» 13 декабря рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Людям с диабетом, нарушениями углеводного обмена или заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно индивидуально согласовывать количество с врачом, которое чаще всего ограничивается 1–2 мандаринами за один прием пищи», — уточнил он.

Как пояснил специалист, один мандарин содержит около 40–60 ккал и 8–12 г углеводов, что делает его быстрым источником энергии и витамина C. Умеренное потребление в рамках нормы обеспечивает организм полезными веществами и клетчаткой, не создавая избыточной сахарной нагрузки. Однако регулярное превышение этой дозы может привести к нежелательным последствиям: скачкам уровня глюкозы в крови, которые вызывают чувство усталости после резкого подъема сахара, что особенно критично при снижении веса или инсулинорезистентности. У чувствительных людей избыток витамина C иногда провоцирует расстройство желудка, а цитрусовая кислота способна усиливать изжогу и раздражение слизистой.

В режиме тренировок мандарины можно использовать как легкий перекус перед занятием: один цитрус за полчаса до нагрузки дает быстрый энергетический заряд. После тренировки они хорошо сочетаются с белковыми продуктами, такими как творог, йогурт или протеин, помогая восполнить запасы гликогена. В обычные дни их стоит комбинировать с орехами или греческим йогуртом для сбалансированного перекуса, но важно помнить, что это фрукты, а не замена овощам. При наличии диабета, беременности с нарушениями углеводного обмена или повышенной кислотности желудка контроль за порциями должен быть особенно строгим.

«Мандарины являются отличным витаминным и энергетическим продуктом, который способствует восстановлению после физической активности и хорошо вписывается даже в низкокалорийный рацион при условии учета углеводов. Оптимальная дневная порция для большинства остается в пределах 2–4 штук, а превышать ее стоит только при четком понимании своих целей и состояния здоровья», — заключил Брабечан.

В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
238
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
488
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
416
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
349
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
747
