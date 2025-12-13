РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь

Соединенные Штаты в сентябре закупили гречку из России на 208 тысяч долларов — почти вдвое больше августовских 121,6 тысячи. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу. В годовом выражении поставки выросли на 4,8%.

При этом за девять месяцев 2024 года объем импорта несколько сократился: 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона за аналогичный период прошлого года.

"Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США", — отмечает агентство.

На втором месте по итогам января-сентября — Канада с показателем 1,4 миллиона долларов. Украина существенно отстает: экспорт составил лишь 143,6 тысячи долларов.