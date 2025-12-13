Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Соревнования прошли среди юношей и девушек 9-10 лет.
В Тольятти завершились региональные соревнования «Звездочки Тольятти-4» по теннису
Девочка госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
14-летняя девочка на переходе попала под колеса автомобиля  Nissan в Тольятти
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
14 декабря в регионе ночью, ожидается очень сильный снег, днем сильный ветер, метель
Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь

199
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь

Соединенные Штаты в сентябре закупили гречку из России на 208 тысяч долларов — почти вдвое больше августовских 121,6 тысячи. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу. В годовом выражении поставки выросли на 4,8%.

При этом за девять месяцев 2024 года объем импорта несколько сократился: 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона за аналогичный период прошлого года.

"Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США", — отмечает агентство.

На втором месте по итогам января-сентября — Канада с показателем 1,4 миллиона долларов. Украина существенно отстает: экспорт составил лишь 143,6 тысячи долларов.

