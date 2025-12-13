Я нашел ошибку
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Соревнования прошли среди юношей и девушек 9-10 лет.
В Тольятти завершились региональные соревнования «Звездочки Тольятти-4» по теннису
Девочка госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
14-летняя девочка на переходе попала под колеса автомобиля  Nissan в Тольятти
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
14 декабря в регионе ночью, ожидается очень сильный снег, днем сильный ветер, метель
Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Центробанк в поисках баланса: спрогнозировано решение регулятора по ключевой ставке

Центробанк в поисках баланса: спрогнозировано решение регулятора по ключевой ставке

За неделю до последнего в этом году заседания ЦБ РФ по ключевой ставке ситуация выглядит неоднозначной и оставляет пространство для манёвра. В пользу снижения «ключа» говорят данные по инфляции, которая идет вниз с опережением весьма сдержанных прогнозов самого регулятора. Так, по данным Росстата, показатель в ноябре замедлился до 6,64% с 7,71% на конец октября.
Однако высокими остаются инфляционные ожидания населения и бизнеса. Как оценить достижения денежно-кредитной политики регулятора за год и что ожидать от Банка России через неделю, «МК» выяснил у экспертов.

Согласно данным Росстата, главный вклад в рост цен в ноябре внесли продукты питания, стоимость которых выросла за месяц на 0,69%. Услуги при этом подорожали на 0,36%, а непродовольственные товары — на 0,16%. Но общий итог позитивен: годовой рост цен замедлился до 6,64%. 

Однако инфляцию также подсчитывает и Минэкономразвития: его оценки даже более оптимистичные. Так, по расчетам ведомства, инфляция на 8 декабря составила 6,34% — это уже меньше нижней границы декабрьского прогноза ЦБ РФ (6,5–7%). Более того, накопленная с начала года инфляция составляет лишь 5,31%. 

Но рост цен — не единственный критерий, который находится в центре внимания Банка России при принятии решения по ключевой ставке. Не менее важны для регулятора и инфляционные ожидания населения, о чем в ЦБ РФ много раз заявляли. А они в ноябре этого года выросли до 13,3% с 12,6%, зафиксированных в октябре. Это максимум за последние два месяца, свидетельствуют данные соцопроса «инФОМ», который проводится по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой гражданами инфляции за ноябрь также выросла до 14,5% с 14,1% ранее.

Однако аналитики Банка России все это связывают, прежде всего, с предстоящим повышением НДС и других обязательных платежей. Но в результате решение регулятора 19 декабря не предрешено и он еще может удивить рынок, хотя данные действительно свидетельствуют в пользу избранной им стратегии. 

Правда, эксперты указали и на её недостатки. «Политика Банка России стала одним из факторов замедления инфляции в России. В то же время не может не беспокоить замедление роста основных отраслей экономики: необходимы срочные меры для стимулирования спроса, чтобы она не перешла в фазу рецессии», — считает доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.

А по словам инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, Банк России действует осторожно, балансируя между необходимостью поддерживать экономическую активность и задачей удержать инфляцию под контролем. Политику регулятора за прошедший год можно охарактеризовать как последовательную и оправданно жёсткую. Регулятор действовал в условиях повышенных инфляционных рисков, проинфляционной бюджетной политики и нестабильных инфляционных ожиданий.

Снижение годовой инфляции до 6,6% в ноябре свидетельствует о том, что денежно-кредитная политика (ДКП) дала результат. Инфляция замедляется не ситуативно, а на фоне длительного периода высоких ставок. Важно отметить, что ЦБ РФ изначально рассчитывал не на резкое снижение инфляции, а на её устойчивое замедление без повторного разгона, и в этом контексте выбранная стратегия была оправданной.

В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
