Центробанк в поисках баланса: спрогнозировано решение регулятора по ключевой ставке

За неделю до последнего в этом году заседания ЦБ РФ по ключевой ставке ситуация выглядит неоднозначной и оставляет пространство для манёвра. В пользу снижения «ключа» говорят данные по инфляции, которая идет вниз с опережением весьма сдержанных прогнозов самого регулятора. Так, по данным Росстата, показатель в ноябре замедлился до 6,64% с 7,71% на конец октября.

Однако высокими остаются инфляционные ожидания населения и бизнеса. Как оценить достижения денежно-кредитной политики регулятора за год и что ожидать от Банка России через неделю, «МК» выяснил у экспертов.

Согласно данным Росстата, главный вклад в рост цен в ноябре внесли продукты питания, стоимость которых выросла за месяц на 0,69%. Услуги при этом подорожали на 0,36%, а непродовольственные товары — на 0,16%. Но общий итог позитивен: годовой рост цен замедлился до 6,64%.

Однако инфляцию также подсчитывает и Минэкономразвития: его оценки даже более оптимистичные. Так, по расчетам ведомства, инфляция на 8 декабря составила 6,34% — это уже меньше нижней границы декабрьского прогноза ЦБ РФ (6,5–7%). Более того, накопленная с начала года инфляция составляет лишь 5,31%.

Но рост цен — не единственный критерий, который находится в центре внимания Банка России при принятии решения по ключевой ставке. Не менее важны для регулятора и инфляционные ожидания населения, о чем в ЦБ РФ много раз заявляли. А они в ноябре этого года выросли до 13,3% с 12,6%, зафиксированных в октябре. Это максимум за последние два месяца, свидетельствуют данные соцопроса «инФОМ», который проводится по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой гражданами инфляции за ноябрь также выросла до 14,5% с 14,1% ранее.

Однако аналитики Банка России все это связывают, прежде всего, с предстоящим повышением НДС и других обязательных платежей. Но в результате решение регулятора 19 декабря не предрешено и он еще может удивить рынок, хотя данные действительно свидетельствуют в пользу избранной им стратегии.

Правда, эксперты указали и на её недостатки. «Политика Банка России стала одним из факторов замедления инфляции в России. В то же время не может не беспокоить замедление роста основных отраслей экономики: необходимы срочные меры для стимулирования спроса, чтобы она не перешла в фазу рецессии», — считает доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.

А по словам инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, Банк России действует осторожно, балансируя между необходимостью поддерживать экономическую активность и задачей удержать инфляцию под контролем. Политику регулятора за прошедший год можно охарактеризовать как последовательную и оправданно жёсткую. Регулятор действовал в условиях повышенных инфляционных рисков, проинфляционной бюджетной политики и нестабильных инфляционных ожиданий.

Снижение годовой инфляции до 6,6% в ноябре свидетельствует о том, что денежно-кредитная политика (ДКП) дала результат. Инфляция замедляется не ситуативно, а на фоне длительного периода высоких ставок. Важно отметить, что ЦБ РФ изначально рассчитывал не на резкое снижение инфляции, а на её устойчивое замедление без повторного разгона, и в этом контексте выбранная стратегия была оправданной.