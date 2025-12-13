В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»

25-28 декабря в пространстве выставки «Детство. Мечты» пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды» в постановке Александра Пронькина по пьесе Германа Грекова. (0+)



Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей. Эти истории – не просто вымысел, а способ взрослеть, понимать себя и оберегать искренность и открытость ребенка.



Зрители вместе с проводником пройдут из зала в зал выставки, где гостям предложат взять на себя роль свидетелей «чудес» и погрузиться в атмосферу детства. Каждый сюжет — это возвращение в уютный мир волшебства и поучительная история. Что произойдет, если исполнятся самые сокровенные детские желания? Как можно остановить время и вернуться в прошлое? Что будет, если долго вглядываться в магический шар, который может менять реальность? Почему важно уметь мечтать, прощать и радоваться своему детству — все эти темы раскрываются в постановке.



Спектакль будет интересен взрослым и детям. Закрепит впечатление подарок от музея каждому гостю.



В проекте задействованы следующие актеры: Татьяна Наумова, Алексей Елхимов, Ирина Бурич и Ренат Набиуллин



Драматург: Герман Греков

Режиссер-постановщик: Александр Пронькин

Продолжительность спектакля: 70 минут

Даты премьеры спектакля: 25-28 декабря

Время начала спектакля: 19:00

Повторные показы состоятся в январе, феврале, марте.

Фото: минкульт СО