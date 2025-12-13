Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Соревнования прошли среди юношей и девушек 9-10 лет.
В Тольятти завершились региональные соревнования «Звездочки Тольятти-4» по теннису
Девочка госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
14-летняя девочка на переходе попала под колеса автомобиля  Nissan в Тольятти
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
14 декабря в регионе ночью, ожидается очень сильный снег, днем сильный ветер, метель
Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период
Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»

89
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.

25-28 декабря в пространстве выставки «Детство. Мечты» пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды» в постановке Александра Пронькина по пьесе Германа Грекова.  (0+)

Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей. Эти истории – не просто вымысел, а способ взрослеть, понимать себя и оберегать искренность и открытость ребенка.

Зрители вместе с проводником пройдут из зала в зал выставки, где гостям предложат взять на себя роль свидетелей «чудес» и погрузиться в атмосферу детства. Каждый сюжет — это возвращение в уютный мир волшебства и поучительная история. Что произойдет, если исполнятся самые сокровенные детские желания? Как можно остановить время и вернуться в прошлое? Что будет, если долго вглядываться в магический шар, который может менять реальность? Почему важно уметь мечтать, прощать и радоваться своему детству — все эти темы раскрываются в постановке.

Спектакль будет интересен взрослым и детям. Закрепит впечатление подарок от музея каждому гостю.

В проекте задействованы следующие актеры: Татьяна Наумова, Алексей Елхимов, Ирина Бурич и Ренат Набиуллин

Драматург: Герман Греков
Режиссер-постановщик: Александр Пронькин
Продолжительность спектакля: 70 минут
Даты премьеры спектакля: 25-28 декабря
Время начала спектакля: 19:00
Повторные показы состоятся в январе, феврале, марте.

 

Фото:  минкульт СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025, 17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения. Здравоохранение
115
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
13 декабря 2025, 16:27
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Ворота для перехода на другие лыжные трассы учреждения будут открыты при образовании более плотного снежного покрова. Общество
137
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
13 декабря 2025, 14:31
14 декабря в регионе ночью, ожидается очень сильный снег, днем сильный ветер, метель
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Общество
149
В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
238
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
488
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
416
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
349
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
747
Весь список