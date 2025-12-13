Сотрудники МЧС СО завоевали третье место на спортивных играх в Сызрани

В Сызрани завершилась спартакиада среди трудовых коллективов, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города. Среди них была и команда Главного управления МЧС России по Самарской области.

Спортсмены-любители продемонстрировали свои силы в десяти дисциплинах, включая волейбол, дартс, легкую атлетику, настольный теннис, плавание, рывок гири, стрельбу, стритбол, футбол и шахматы.

По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом:

1 место: Сызранский НПЗ

2 место: СВВАУЛ

3 место: ГУ МЧС России по Самарской области

4 место: Команда Ассоциации предпринимателей города Сызрань.

Торжественная церемония награждения прошла в администрации города. Заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Журкина вручила кубки и призы победителям. Организаторы отметили, что спартакиада способствовала укреплению командного духа, налаживанию новых контактов и развитию спортивного азарта среди участников. В планах на следующий год – расширение программы соревнований и привлечение большего числа организаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО