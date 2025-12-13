Я нашел ошибку
Главные новости:
13 декабря в Астрахани «Лада» на выезде провела матч чемпионата России по гандболу среди женщин.
Гандбольная «Лада» одержала победу над «Астраханочкой»
В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города.
Сотрудники МЧС СО завоевали третье место на спортивных играх в Сызрани
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Соревнования прошли среди юношей и девушек 9-10 лет.
В Тольятти завершились региональные соревнования «Звездочки Тольятти-4» по теннису
Девочка госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
14-летняя девочка на переходе попала под колеса автомобиля  Nissan в Тольятти
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
14 декабря в регионе ночью, ожидается очень сильный снег, днем сильный ветер, метель
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники МЧС СО завоевали третье место на спортивных играх в Сызрани

117
В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города.

В Сызрани завершилась спартакиада среди трудовых коллективов, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города. Среди них была и команда Главного управления МЧС России по Самарской области.

Спортсмены-любители продемонстрировали свои силы в десяти дисциплинах, включая волейбол, дартс, легкую атлетику, настольный теннис, плавание, рывок гири, стрельбу, стритбол, футбол и шахматы.

По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом:

1 место: Сызранский НПЗ

2 место: СВВАУЛ

3 место: ГУ МЧС России по Самарской области

4 место: Команда Ассоциации предпринимателей города Сызрань.

Торжественная церемония награждения прошла в администрации города. Заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Журкина вручила кубки и призы победителям. Организаторы отметили, что спартакиада способствовала укреплению командного духа, налаживанию новых контактов и развитию спортивного азарта среди участников. В планах на следующий год – расширение программы соревнований и привлечение большего числа организаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это специализированная площадка для профориентации и трудоустройства молодёжи, которую в день открытия посетило более 120 человек.
12 декабря 2025, 16:45
Первая в регионе молодёжная карьерная точка открылась в Сызрани
Это специализированная площадка для профориентации и трудоустройства молодёжи, которую в день открытия посетило более 120 человек. Общество
443
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
11 декабря 2025, 14:54
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева. Спорт
521
Студенты и аспиранты сызранского филиала Самарского политеха разрабатывают составы для создания стыковочных битумно-полимерных лент, используемых в дорожном строительстве.
11 декабря 2025, 14:35
В Самарском политехе предложили использовать нефтяные отходы для изготовления изоляционных материалов 
Студенты и аспиранты сызранского филиала Самарского политеха разрабатывают составы для создания стыковочных битумно-полимерных лент, используемых в дорожном... Наука
579
В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
253
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
496
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
424
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
354
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
774
Весь список