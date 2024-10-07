Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область

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В Самарскую область поступила новая партия вакцин для профилактики гриппа - более 350 тысяч доз. Это вакцина "Совигрипп" для иммунизации взрослых, а также "Гриппол Квадривалент" - для взрослого и детского населения.



На сегодняшний день вакцинацию прошли более 727 тысяч жителей региона, из них свыше 125 тысяч детей.



В детском возрасте грипп является одним из серьёзных и опасных вирусных заболеваний из-за повышенного риска тяжёлого течения и развития осложнений. Избежать осложнений помогает вакцинация.



"Частота развития осложнений от гриппа у ребёнка, в том числе пневмоний, бронхитов, ларинготрахеитов, миокардитов, менингитов, энцефалитов, значительно выше, чем у взрослого, - отметил руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Денис Курдюмов. - Поэтому родителям важно позаботиться о здоровье детей и по согласованию с врачом-педиатром сделать выбор в пользу вакцинации. Вакцинация от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и показана детям, начиная с 6 месяцев. Если ребенок еще не достиг возраста 6 месяцев, необходимо привиться всем взрослым, которые контактируют с младенцем, чтобы не стать для него источником инфекции".



В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований.



Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, он определяет наличие противопоказаний к иммунизации.

После введения вакцины против гриппа у ребёнка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через 2-3 дня.



Всего с начала прививочной кампании в медучреждения региона доставлены более 1,5 млн доз вакцин от гриппа, ожидается ещё поставка дополнительных партий. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте на сайте ведомства.

Фото: Минздрав региона