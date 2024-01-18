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Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19

18 января 2024 11:57
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Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19

Об этом рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко в пресс-центре «Комсомольской правды» в Самаре, посвященной эпидемиологической ситуации.  

«В 2023 году в регион были поставлены федеральные партии вакцин для профилактики гриппа - 1 млн 450 тысяч доз. Дополнительно были выделены средства из областного бюджета, и мы закупили ещё 200 тысяч доз вакцин. Таким образом, в прививочной кампании, которая у нас завершилась 31 декабря 2023 года, приняли участие более 1 млн 644 тысяч жителей нашей области.  Также для защиты жителей из групп риска за счет средств областного бюджета мы закупили более 100 000 доз вакцин для профилактики COVID-19. Более 40 000 жителей уже сделали прививки. В пунктах вакцинации имеется в наличии вакцина от новой коронавирусной инфекции, приглашаем пациентов с хроническими заболеваниями и наших пожилых граждан на прививку», - отметил Илья Сиротко.  

Еще одно важное направление - подготовка системы здравоохранения к работе в условиях распространения сезонных инфекций. 

«В центре нашего внимания организация работы как первичного звена здравоохранения, которое берет на себя основную нагрузку, так и стационаров.   Для пациентов с коронавирусом у нас развёрнут коечный фонд на   370 коек, из них более 15% -  для больных с тяжелыми формами. Работают стационарные отделения для пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми формами ОРВИ. В целом сегодня эпидемиологическая ситуация контролируемая и управляемая», - подчеркнул эксперт.  

В период распространения вирусных инфекций специалисты призывают не пренебрегать простыми мерами профилактики: 

- масочный режим в общественных местах 

- личная гигиена 

- здоровый образ жизни 

- в случае наличия симптомов ОРВИ - обращение за медицинской помощью.

Теги: В центре внимания Вакцинация

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