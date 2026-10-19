В Госдуме перечислили необязательные услуги в квитанции за ЖКУ

Из квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно исключить некоторые дополнительные сервисы, если для их оплаты нет обязательных оснований. Об этом 19 октября рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«В перечень входят: радиоточка (проводное радио), домовая телевизионная антенна, домашний телефон, добровольное страхование жилья (в случае, если оно включено отдельной строкой и вы не подписывали договор), услуги консьержа, шлагбаума или домофона, но только в случае, если общего собрания собственников не было», — перечислил парламентарий в беседе с RT.

Для отключения радиоточки необходимо обратиться с заявлением в многофункциональный центр (МФЦ) или воспользоваться порталом госуслуг. Услугу прекратят предоставлять с первого числа следующего месяца, пояснил Колунов.

«В случае с антенной выясните, какая организация ее обслуживает. Напишите заявление об отказе от услуги в офисе компании или через их службу поддержки. С домашним телефоном ситуация такая же», — пояснил Колунов.

Чтобы отказаться от оплаты услуг консьержа, шлагбаума или охраны, депутат посоветовал запросить у управляющей компании протокол общего собрания собственников. В документе должны быть зафиксированы решение об оказании соответствующей услуги и утвержденный тариф.