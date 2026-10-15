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Более 450 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

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Более 450 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 450 тысяч жителей региона, из которых более 82 тысяч — это дети.

Этому способствуют и специальные выездные бригады, которые работают непосредственно на предприятиях и в организациях, делая процесс вакцинации максимально удобным. Пройти вакцинацию можно в одном из 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте, пишет Самара-АиФ.

«Запланированная осенью вакцинация от гриппа — это осознанная забота о своем здоровье и самая эффективная мера профилактики вирусных инфекций в период сезонной заболеваемости. Особенно важна прививка для людей из групп риска, так как именно они подвержены более тяжелому течению заболевания и риску развития грозных осложнений при отсутствии своевременной вакцинации. В настоящее время все граждане, проживающие в стационарных условиях социальной защиты, также прошли вакцинацию против гриппа», — отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения региона Элла Малютина.

Помимо вакцинации, для предотвращения заражения необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки, использовать антисептики, избегать мест скопления людей при наличии эпидемиологической напряженности. При появлении симптомов вирусной инфекции, таких как высокая температура, кашель, насморк, важно не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи и диагностики.

«Для формирования надежного коллективного иммунитета и эффективного предупреждения широкого распространения вирусных инфекций в регионе необходимо вакцинировать не менее 60% населения, — напомнила Элла Малютина. — Я настоятельно призываю всех жителей, у кого нет медицинских противопоказаний, не откладывать и в ближайшее время запланировать визит в прививочный кабинет. Вакцинация — это ваш надежный щит от гриппа».

Напомним, что в регион уже поступило более 700 тысяч доз вакцины против гриппа, ожидается поставка еще более 1,2 млн доз. В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска:
— дети, начиная с 6 месяцев
— пожилые люди
— пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем
— беременные женщины
— жители, которые работают с населением — медработники, социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта и др.

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