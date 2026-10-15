Расписание электрички из Самары до Уфы опять изменили

В Самарской области поменяют расписание движения пригородных поездов. Изменения коснутся и электрички, которая ездит из столицы 63 региона в Уфу, пишет 63.ру.

«Из-за ремонта на участке Тавтиманово — Раевка 24 и 31 октября поезд № 7006/7004/7002 Самара (отправление 17:30) — Похвистнево (19:21-19:22) — Приютово (22:15-22:16) — Уфа (прибытие 00:58) на участке Кинель — Уфа проследует изменённым расписанием», — сообщили в «Самарской пригородной пассажирской компании».

Публикуем точное расписание электрички Самара-Уфа на 24 и 31 октября.

Источник: «СППК»

Электричка из Самары в Уфу начала ходить 8 мая. Изначально из Самары в Уфу ездила «Ласточка». В октябре этот состав сняли с маршрута и пустили по нему электричку другой модели.

По проекту железнодорожников, Самара должна стать центром семи региональных столиц (Уфа, Саратов, Пенза, Оренбург, Ульяновск, Саранск и столица Самарской области), соединенных пригородными поездами. Электричку в Саратов из 63 региона собираются запустить в 2027 году.