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Работы на 20 миллионов рублей только на бумаге: удовлетворен иск прокурора о взыскании с подрядной организации причиненного ущерба

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Работы на 20 миллионов рублей только на бумаге: удовлетворен иск прокурора о взыскании с подрядной организации причиненного ущерба

Заместитель прокурора Самарской области обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с подрядной организации причиненного ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Направлению иска в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что между МКУ «Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский» и строительной организацией заключен контракт стоимостью более 20 млн рублей на выполнение работ по замене трансформаторов на водозаборе в поселке Осинки.

Работы были оплачены за счет средств муниципального и регионального бюджетов, при этом фактически выполнены не были.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме: с подрядной организации взыскано свыше 24 млн рублей.

В отношении директора казенного учреждения, обвиняемого в служебном подлоге, вынесен обвинительный приговор, по факту совершения мошеннических действий со стороны исполнителя контракта проводится процессуальная проверка.

Вопрос исполнения муниципального контракта остается на контроле надзорного ведомства до фактического его разрешения.

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