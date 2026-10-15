В Самарской области дропперу придется заплатить обманутой мошенниками женщине

Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области изучила материалы уголовного дела о хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих пожилой местной жительнице.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник под предлогом сохранности денежных средств ввел в заблуждение 65-летнюю женщину и убедил ее перевести сбережения в размере 300 тыс. рублей на «безопасный счет».

Личность владельца банковского счета, на который поступили деньги, установлена.

Кинельский межрайонный прокурор в целях защиты имущественных прав женщины направил в Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга исковое заявление о взыскании с дроппера в пользу потерпевшей неосновательного обогащения.

Иск прокурора удовлетворен. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.