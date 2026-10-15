Часть пенсионеров получат в декабре две выплаты сразу

Некоторых пенсионеров в декабре ждёт двойная выплата — за декабрь и за январь, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Об этом он заявил ТАСС.

«При совпадении дня выплаты с выходным, праздничным днём в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые десять дней месяца, получат две выплаты», — пояснил Балынин.

Как уточнил эксперт, в начале декабря придёт страховая пенсия за декабрь, а в конце месяца перечислят сумму за январь.

Причина досрочной выплаты — продолжительные выходные и праздники. Они продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Подавать заявление заранее не требуется, добавил специалист.