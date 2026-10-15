Сегодня ночью в Волжском районе произошло возгорание автомобилей

15 октября в 03:38 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в Кошелев парке на улице Митрополита Иоанна Сычёва.

Оперативно на место вызова выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46 и коллеги из ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горят два автомобиля Газель и Geely.

На тушение был подан 1 ствол высокого давления (СВД), также было задействовано 1 звено газодымозащитной службы.

В 03:54 была объявлена локализация пожара, в 03:58 – ликвидация открытого горения.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.