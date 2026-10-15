В Самаре стали на 16% чаще покупать одежду, обувь и аксессуары российских брендов. Продажи растут как в сегменте новых вещей, так и на ресейле. Например, покупки новых вещей Befree за год увеличились вдвое, а продажи Gate31 на ресейле выросли на 56%.

Аналитики Авито изучили продажи отечественных fashion-брендов в Самаре за январь–август 2026 года. Среди самых востребованных марок — Lime, Befree, Zarina, O'Stin и Love Republic. В числе брендов с наиболее заметным ростом продаж также Gloria Jeans и 2MOOD.