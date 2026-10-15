В Самаре принимают заявки на литературный фестиваль «Белая ладья»

С октября 2026 по апрель 2027 года в Самаре пройдёт городской литературный фестиваль «Белая ладья». Организаторы — Самарское областное отделение Союза писателей России и Самарская муниципальная информационно-библиотечная система (СМИБС).

Фестиваль объединяет две параллельные программы: живые встречи с писателями в библиотеках города и конкурс для жителей Самары.

Всего запланировано 10 мероприятий — 9 встреч в районных библиотеках и финал в апреле 2027 года. Первая встреча под названием «Осенний разговор» состоится 18 октября в 14:00 в библиотеке №5 (ул. Аэродромная, 9), вход свободный, 12+. На встречах самарские писатели — члены Союза писателей России — прочтут свои произведения, а участники конкурса смогут презентовать свои работы и получить обратную связь от профессионалов.

К участию приглашаются все жители Самары независимо от возраста и членства в творческих союзах. Работы принимаются по двум номинациям:

• Поэзия — подборка из 3 стихотворений общим объёмом до 80 строк;

• Проза — до 2 произведений (рассказ, эссе, новелла), каждое до 5000 знаков.

Список финалистов будет опубликован до 10 апреля 2027 года. Победители выступят на заключительном торжественном мероприятии, а их работы войдут в электронный сборник лучших произведений.

«Мы хотим создать площадку, где писатели и читатели говорят на одном языке — языке литературы. Не просто слушают, а участвуют: читают своё, получают отзывы, находят свой круг», — отмечает председатель оргкомитета фестиваля Людмила Хаустова.

Тема произведений свободная. Заявки на участие принимаются на почту belaya.ladya-163@rambler.ru до 25 марта 2027.