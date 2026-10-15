В СОУНБ раскроют секреты создания Жигулёвской ГЭС

21 октября в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт встреча «История гидроэнергетического узла на Самарской Луке» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Специалист Российского государственного архива в Самаре расскажет гостям подробности строительства одной из крупнейших по мощности и выработке энергии гидроэлектростанций мира.

История развития Волго-Камского каскада до сих пор провоцирует оживлённые дискуссии в профессиональных кругах. Специалисты-энергетики обсуждают детали проектов гидроэлектростанций, оценивают целесообразность принятых решений и нереализованных планов. Главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов Российского государственного архива в Самаре Максим Вениаминович Борисов продемонстрирует участникам лекции материалы, содержащие ответы на самые спорные вопросы касательно Жигулёвской ГЭС и других гидротехнических сооружений в районе Самарской Луки.

Встреча позволит гостям на примере одного гидроузла взглянуть на подход прошлого времени к проектированию гидроэнергетических сооружений. Лектор представит факты, прямым или косвенным образом повлиявшие на строительство Жигулёвской ГЭС, и объяснит, почему пришлось отказаться от многих намерений на разных этапах развития.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе нашей библиотеки «ВКонтакте».

21 октября 2026 года в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж)

Вход свободный!

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